Калиду Кулибали: "Стараюсь расти вместе с "Наполи"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали заявил, что старается развиваться вместе с командой. Как сообщает Calciomercato, руководство неаполитанцев хочет предложить 27-летнему сенегальцу новый контракт с зарплатой в 5,7 миллионов фунтов стерлингов за сезон, чтобы удержать его в клубе.

- Я рад, что многие команды следят за мной, - приводит слова Кулибали Rai Sport. - Хочу продемонстрировать на поле, что нахожусь в хорошей форме. Поскольку я здесь, у меня есть желание расти вместе с "Наполи". Хочу продолжать совершенствоваться - я мотивирован на развитие.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кулибали претендуют "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне сенегалец провел 30 матчей за "Наполи" и отметился 2 голевыми передачами.

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