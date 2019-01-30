Калиду Кулибали: "Наполи" вложил душу и сердце в игру, но этого оказалось недостаточно"

Защитник "Наполи" Калиду Кулибали прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка Италии от "Милана" (0:2).

- Это очень тяжелый день, потому что мы действительно хотели победить. Кубок Италии был нашей целью, - приводит слова Кулибали Rai Sport. - У нас получился разочаровывающий старт, когда мы пропустили два необязательных гола. Мы вложили душу и сердце в игру, но этого оказалось недостаточно.

В чемпионате Италии мы хотим как можно сильнее приблизиться к "Ювентусу". А еще у нас впереди матчи с "Цюрихом" в Лиге Европы, посмотрим, что будет там. Нам нужно как можно быстрее реабилитироваться за это поражение, начинать это делать нужно с матча с "Сампдорией" на выходных.

Все о серии А - здесь