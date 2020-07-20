«Календарь создан для того, чтобы вызывать проблемы у «Интера». Конте разнес расписание команды

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал ничейный результат в матче 34-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (2:2). Миланцы отыгрались на последних минутах.

— Давайте не будем забывать, что «Интер» начал с тех же целей в сезоне, что и «Рома» с «Наполи», — цитирует Конте Football Italia. — Серия А действительно стала очень конкурентоспособной, но только четыре команды выходят в Лигу чемпионов.

Нам нужно привыкнуть справляться с давлением больших игр, это то, что «Интер» потерял за последние несколько лет. Надо над этим поработать, улучшить менталитет, но сегодня у меня не может быть претензий.

Я хочу, чтобы люди посмотрели на список матчей «Интера», потому что наш календарь безумен и создан для того, чтобы вызывать у нас проблемы. Мы всегда играем поздно ночью. Команды, с которыми мы сталкиваемся, всегда имеют дополнительный день отдыха по сравнению с нами. Это факты.

Наш календарь сумасшедший, в то время как некоторые команды получают пять дней отдыха. Мы играем поздно вечером на выезде и в конечном итоге возвращаемся домой в четыре утра.