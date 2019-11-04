Кальехон получил предложение из Китая

Полузащитник «Наполи» Хосе Кальехон может покинуть команду в зимнее трансферное окно. У 32-летнего испанца есть выгодное предложение из Китая, сообщает Corriere dello Sport.

Ранее Кальехон ответил отказом на предложение «Наполи» о новом контракте. Соглашение истекает в конце нынешнего сезона.

Полузащитник в текущем сезоне провел 14 матчей за «Наполи» и забил один мяч при шести голевых передачах. За команду он выступает с 2013 года.

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