Кальехон не стал продлевать контракт с «Наполи» и перейдет в «Валенсию»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон перейдет в «Валенсию», сообщает Football Italia.

По информации источника, 33-летний испанец отклонил предложение итальянского клуба о продлении контракта и намерен подписать соглашение с «Валенсией». Ранее сообщалось, что испанский клуб предлагает игроку контракт на 2 года с зарплатой в 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2019/20 на счету Кальехона 2 гола и 9 результативных передач в 32 матчах за «Наполи».