Кальехон может перейти в «Севилью» летом

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон ведет переговоры с «Севильей», сообщает AreaNapoli.

По информации издания, 33-летний испанец, чей контракт с неаполитанским клубом заканчивается в конце июня 2020 года, хочет вернуться на родину. Известно, что «Севилья» следит за Кальехоном длительное время, но вступила в переговоры с футболистом около месяца назад. «Наполи» не собирается продлевать контракт с испанским игроком, следовательно, ближайшим летом он станет свободным агентом.

Кальехон — воспитанник «Реала», он перешел в «Наполи» летом 2013 года за 9,5 миллиона евро. В сезоне-2019/20 33-летний форвард забил 2 мяча и отдал 9 результативных передач в 32 матчах за команду из Неаполя.