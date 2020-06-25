Кальехон готов бесплатно доиграть сезон за «Наполи»

Нападающий «Наполи» Хосе Кальехон готов бесплатно доиграть сезон в составе клуба, сообщает Football Italia. Контракт форварда истекает 30 июня, из-за пандемии коронавируса сезон в серии A был продлен на июль и август. 33-летний испанец готов провести два месяца в неаполитанском клубе без зарплаты. Единственное, что он требует, страховку на случай травм.

Кальехон защищает цвета «Наполи» с 2013 года и на данный момент провел за клуб 338 матче и забил 80 голов. В сезоне-2019/20 на его счету 34 встречи и 2 забитых мяча.