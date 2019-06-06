Кака считает, что "Милан" находится на правильном пути

Бывший полузащитник "Милана" и сборной Бразилии Кака оценил перемены в клубе.

- Мне очень жаль, что они не попали Лигу Чемпионов, отстав всего на одно очко, – цитирует Football Italia бразильца. – Мы посмотрим, в каком направлении они пойдут, но есть ростки возрождения, и есть Паоло Мальдини. Я думаю, они на правильном пути.

Мальдини - отличный пример для меня. Он ждал девять лет, чтобы вернуться в Милан. Я пойду по тому же пути. Трудно оторваться от "Милана". Даже в Бразилии, всегда читаю новости о них и смотрю игры.

Гаттузо принес этим парням ДНК "Милана". Он сделал свой выбор, у него были на то причины.