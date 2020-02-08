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Кака: «Прекрасно видеть, что Ибрагимович по-прежнему мотивирован»

13:18
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Бывший полузащитник «Милана» Кака рад возвращению форварда Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

— Прекрасно видеть, что Ибрагимович по-прежнему мотивирован, — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport. - У «Милана» много экономических проблем, но я вижу, что их положение в турнирной таблице улучшилось.

Я хочу, чтобы владельцы «Милана» и «Интера» начали инвестировать в клубы, чтобы вернуться на высший уровень. Обе команды — исторические, Милан — прекрасный город, а Италия — прекрасная страна. Мне грустно, что мы не видим миланские команды на последних этапах Лиги чемпионов.

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