Кака: «Прекрасно видеть, что Ибрагимович по-прежнему мотивирован»

Бывший полузащитник «Милана» Кака рад возвращению форварда Златана Ибрагимовича в итальянский клуб.

— Прекрасно видеть, что Ибрагимович по-прежнему мотивирован, — цитирует Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport . - У «Милана» много экономических проблем, но я вижу, что их положение в турнирной таблице улучшилось.