Как Это'О переходил в «Интер». Повлияли сообщение от Матерацци и фото от Моуринью

Бывший нападающий «Интера» Самюэль Это'О рассказал, что на его переход в миланский клуб из «Барселоны» повлияли сообщения от Марко Матерацци и Жозе Моуринью. Это'О защищал цвета «Интера» с 2009 по 2011 год, после чего перешел в «Анжи». В составе миланцев он выиграл чемпионат, два Кубка и Суперкубок Италии, победил в Лиге чемпионов и на клубном чемпионате мира.

— Мне написал Матерацци: «Если ты перейдешь в «Интер», мы выиграем всё», — цитирует El Mundo Deportivo Это'О. — У меня не было этого номера, и я спросил Альбертини: «Это не шутка?». Со мной такого не случалось за всю карьеру, и это сообщение сыграло большую роль в моем выборе.

Моуринью послал мне фото с футболкой «Интера» и номером 9 и сказал: «Это твое. Ждет тебя».

Сходство между Моуринью и Гвардьолой? У них общее только одно: страсть побеждать. Они совершенно разные люди, с разным видением футбола.