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Кафу — об Аленичеве: «Он был великолепен на поле! Еще у него огромное золотое сердце»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Ромы» Кафу поделился мнением о своем экс-одноклубнике по команде из Рима Дмитрии Аленичеве.

«О Диме у меня самые чудесные впечатления! Когда мы начали вместе играть в «Роме», то оба плохо говорили на итальянском. Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен! Аленичев всегда хотел учиться большему, осваивать новое. Дима показал себя и в команде, и в дружбе как человек с огромным золотым сердцем. Еще Аленичев — прекрасный отец», — цитирует Кафу Sport24.

Кафу и Аленичев вместе выступали за «Рому» с 1998 по 2000 год. После римской команды россиянин играл в «Перудже», «Порту» и «Спартаке».

Источник: Sport24
Дмитрий Аленичев
Кафу
Футбол
ФК Рома
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
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 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
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 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
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