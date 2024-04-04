Кафу — об Аленичеве: «Он был великолепен на поле! Еще у него огромное золотое сердце»

Бывший футболист «Ромы» Кафу поделился мнением о своем экс-одноклубнике по команде из Рима Дмитрии Аленичеве.

«О Диме у меня самые чудесные впечатления! Когда мы начали вместе играть в «Роме», то оба плохо говорили на итальянском. Первое время Аленичев был застенчивым, тихим и спокойным. Но на поле — великолепен! Аленичев всегда хотел учиться большему, осваивать новое. Дима показал себя и в команде, и в дружбе как человек с огромным золотым сердцем. Еще Аленичев — прекрасный отец», — цитирует Кафу Sport24.

Кафу и Аленичев вместе выступали за «Рому» с 1998 по 2000 год. После римской команды россиянин играл в «Перудже», «Порту» и «Спартаке».