Кафу: «Милан» — фаворит чемпионской гонки в серии А»
Бывший защитник «Милана» Кафу высказался о шансах «россонери» на победу в серии А сезона-2021/22.
«Милан» вылетел из Лиги чемпионов, но в серии А идет на первом месте и способен выиграть скудетто, — приводит слова Кафу Calciomercato. — Не думаю, что им будет легко стать чемпионами Италии. Но я считаю, что «Милан» — фаворит чемпионской гонки в серии А».
После 17 туров серии А «Милан» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на четыре балла.
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