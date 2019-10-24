Jeep увеличил спонсорские выплаты «Ювентусу» на 25 миллионов евро в год

«Ювентус» достиг договоренности с Jeep об увеличении спонсорских выплат, сообщает официальный сайт клуба. Компания является титульным спонсором «Юве».

Сообщается, что выплаты были увеличены на 25 миллионов евро в год. Таким образом, в нынешнем и следующем сезоне клуб получит 47 миллионов. Указано, что пересмотр соглашения был вызван «отличными результатами команды и увеличением узнаваемости бренда «Ювентуса» во всем мире.

Указано, что «Ювентус» и Jeep начали переговоры о продлении контракта, который истекает в 2021 году.

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