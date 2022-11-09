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Барбоза: «Дзюба — топ-игрок. Он может заиграть и в Испании, и в Италии, и во Франции»

Барбоза высказался по поводу будущего Дзюбы
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Известный португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался по поводу будущего экс-футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

«Насколько мне известно, Дзюба расторг контракт из-за того, что ему не платили заработную плату, но, к сожалению, это частая практика в турецком чемпионате. Естественно, многие игроки не довольны, тем более, что само экономическое положение в Турции непростое. Дзюба — отличный игрок, это топ-футболист. Он сможет заиграть везде, где захочет. Но надо, конечно, учитывать и политические трудности. Не сомневаюсь, что у него появится хорошее предложение. В каком чемпионате я его вижу? Он очень востребованный. Может, прекрасно играть и в Испании, и в Португалии, и во Франции, и в Италии. Все данные для этого есть», — сказал Барбоза «СЭ».

7 ноября было объявлено о том, что Артем Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». 34-летний россиянин выступал за команду с августа нынешнего года и забил 1 гол в 5 матчах.

Артем Дзюба
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 Лацио 13 8 3 2 25-8 27
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5
 Ювентус 13 7 4 2 20-7 25
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7
 Удинезе 14 6 6 2 22-14 24
8
 Интер 13 8 0 5 25-19 24
9
 Салернитана 13 4 5 4 18-19 17
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 Торино 13 5 2 6 13-16 17
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 Болонья 13 4 4 5 16-19 16
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 Фиорентина 13 4 4 5 15-17 16
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 Сассуоло 13 4 3 6 14-18 15
14
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15
 Монца 13 4 1 8 13-21 13
16
 Специя 14 2 4 8 12-25 10
17
 Лечче 13 1 6 6 10-16 9
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 Кремонезе 14 0 7 7 11-24 7
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