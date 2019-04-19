Изменилась дата проведения матча "Ювентус" – "Торино"

"Ювентус" проведет матч 35-го тура чемпионата Италии с "Торино" 3 мая, информирует официальный Твиттер "бьянконери". Встреча пройдет в пятницу, начало – в 21.30 (мск).
Ранее игра была запланирована на 4 мая.
"Ювентус" занимает первое место с 84 очками в турнирной таблице серии А. "Торино" с 50 баллами располагается на 8-й строчке.
UFFICIALE 📆 CAMBIO DATA– JuventusFC (@juventusfc) 19 апреля 2019 г.
📌 #JuveToro anticipata a venerdì 3 maggio alle 20:30 ➡️ https://t.co/6cj1GgmrSL pic.twitter.com/OBUuDxRZvb
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