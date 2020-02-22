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Из-за коронавируса в Италии перенесены 40 футбольных матчей

14:31

Первые случаи заболевания коронавирусом в Италии привели к отмене 40 футбольных матчей, сообщает Football Italia.

Пока это касается только низших дивизионов — серии А и В не затронуты.

Ранее первым итальянцем, которому поставили диагноз коронавируса, стал 38-летний футболист из любительской лиги. В настоящее время он находится в стабильном, но серьезном состоянии в больнице.

?На даннный момент в Китае зафиксировано 75 465 заболевших коронавирусом, погибло 2236 человек, излечилось 18 264 человек.

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