Перишич близок к продлению контракта с «Интером»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич близок к продлению контракта с клубом, сообщает Calciomercato.

По данным источника, встреча руководства миланского клуба с представителями футболиста запланирована на конец месяца. «Интер» может предложить Перишичу двухлетний контракт на сумму 4 миллиона евро в год. Сообщается, что соглашение устраивает обе стороны.

Перишич играет за «Интер» с 2015 года. За это время 33-летний хорват сыграл 244 матча и забил 50 голов.

В текущем сезоне футболист сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.