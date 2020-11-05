Итальянскую серию D могут приостановить из-за коронавируса

Серия D может быть приостановлена в связи с пандемией коронавируса, сообщает ряд источников в Италии.

Многие игроки, выступающие в этом дивизионе, заразились COVID-19. В связи с этим несколько матчей не состоялись в срок. На данный момент в лиге прошли шесть туров.

Ранее 74 процента клубов серии D высказались за продолжение турнира в условиях пандемии. Однако увеличившееся количество случаев заражения может привести к остановке соревнований.

В остальных итальянских дивизионах турнир продолжается. Матчи проходят без зрителей по соображениям безопасности.