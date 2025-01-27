В Италии назвали недостаток Илича: «За него заплатили 17 миллионов, но он не оказал заметного влияния на «Торино»

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника Ивана Илича в «Спартак».

«Паоло Ваноли поменял схему игра на 4-2-3-1. Если последует хорошее предложение, Илич уйдет. Но важно отметить, что сейчас у него третья травма за сезон. Илич — игрок, у которого за последние два года было очень много травм. За него заплатили 17 миллионов в январе 2022 года, но он не оказал заметного влияния на «Торино», — сказал Джулини «СЭ».

Ранее стало известно, что Илич близок к переходу в «Спартак».

23-летний серб выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 18 миллионов евро.