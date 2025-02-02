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Сегодня, 17:39

Итальянский тренер включил Шалимова в сборную своей мечты

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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83-летний Ренцо Уливьери, который возглавляет Ассоциацию итальянских тренеров, составил для еженедельника Sportweek, сборную своих любимых игроков.

В эту команду попал россиянин Игорь Шалимов, которого Уливьери тренировал в «Болонье» (1996-98) и в «Наполи» (1998-99).

«Он играл у меня в «Болонье», но взять его в «Наполи» было моей ошибкой. Он мне говорил так: я выступал за сборную России и за миланский «Интер», но на стадионе «Сан-Паоло» у меня дрожат ноги» — сказал Уливьери итальянскому изданию.

Игорь Шалимов попал в пеструю команду-мечту Уливьери, где звезды мирового уровня соседству с игроками, которых плохо знают за пределами Италии.

Вот как выглядит эта воображаемая команда имени Уливьери (3-4-1-2): Буффон; Тюрам, Торризи, Ф.Каннаваро; Тароцци, Шалимов, Мику, Параматти; Роберто Баджо; Кьорри, Милошевич.

Помимо указанных выше двух клубов Ренцо Уливьери тренировал также «Эмполи», «Сампдорию», «Кальяри», «Парму», «Торино» и ряд клубов низших дивизионов.

Помимо Шалимова Уливьери успел поработать в «Болонье» с другим Игорем — Колывановым.

Игорь Шалимов
Футбол
ФК Болонья
ФК Наполи
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40
5
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
6
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
7
 Фиорентина 21 10 6 5 35-22 36
8
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 22 6 8 8 20-30 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21
17
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
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 Венеция 23 3 7 13 22-38 16
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Парма – Лечче
 1 : 3
1.02 17:00
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2.02 14:30
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