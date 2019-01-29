Итальянский тренер отправил в нокаут соперника ударом головой. Видео

Главный тренер "Луккезе" Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию на пять месяцев после того, как отправил в нокаут тренера соперника.

Инцидент произошел в матче серии С (третий по силе дивизион). При счете 2:2 в матче с "Алессандрией" Фаварин был удален с поля за пререкания с тренерским штабом противника.

Проходя мимо скамейки гостей, Фаварин сцепился с помощником главного тренера "Алессандрии" Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо. Манчино упал на землю, схватившись за голову.

По словам Фаварина, он просто ответил на оскорбления и плевки со стороны скамейки соперника.