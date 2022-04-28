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Сегодня, 15:03

Капелло отреагировал на информацию о смерти самого известного агента мира: «Звонил ему вчера, он не ответил»

Итальянский тренер Капелло расстроен смертью известного агента Райолы
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«О боже... Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким», — сказал Капелло «СЭ».

54-летний Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

В январе 2022 года сообщалось, что Райола провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил, что Райола скончался после продолжительной болезни.

Позже появились сообщения, что агент жив, но находится в критическом состоянии.

Фабио Капелло
Футбол
Мино Райола
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 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
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 Сампдория 34 8 6 20 41-57 30
17
 Кальяри 34 6 10 18 31-62 28
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 Дженоа 34 3 16 15 25-54 25
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20
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 - : -
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Наполи – Сассуоло
 - : -
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 - : -
30.04 21:45
Специя – Лацио
 - : -
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 - : -
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
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Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

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