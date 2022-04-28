Капелло отреагировал на информацию о смерти самого известного агента мира: «Звонил ему вчера, он не ответил»

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о смерти футбольного агента Мино Райолы.

«О боже... Я звонил ему вчера, но он не ответил мне. Райола был моим очень хорошим другом. Впервые мы познакомились, когда он работал с Ибрагимовичем. Я бесконечно расстроен. Соболезнования его близким», — сказал Капелло «СЭ».

54-летний Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.

В январе 2022 года сообщалось, что Райола провел несколько недель в миланской клинике «Сан-Раффаэле» из-за проблем со здоровьем.

Сегодня, 28 апреля итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил, что Райола скончался после продолжительной болезни.

Позже появились сообщения, что агент жив, но находится в критическом состоянии.