Итальянский священник Пагано заявил, что папа римский Лев XIV болеет за «Рому»
Католический священник Джузеппе Пагано рассказал, за какую команду болеет новый папа римский Лев XIV.
«Он любит спорт, в футболе он болеет за «Рому». После матча «Рома» — «Фиорентина» он сказал мне в шутку, что победа «Ромы» — это первое чудо папы Франциска после его смерти», — приводит слова Пагано агентство ANSA.
4 мая «Рома» обыграла «Фиорентину» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
8 мая Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви избран 69-летний американский кардинал Роберт Превост.
88-летний папа Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|11
|8
|0
|3
|26-12
|24
|
2
|Рома
|11
|8
|0
|3
|12-5
|24
|
3
|Милан
|11
|6
|4
|1
|17-9
|22
|
4
|Наполи
|11
|7
|1
|3
|16-10
|22
|
5
|Болонья
|11
|6
|3
|2
|18-8
|21
|
6
|Ювентус
|11
|5
|4
|2
|14-10
|19
|
7
|Комо
|11
|4
|6
|1
|12-6
|18
|
8
|Сассуоло
|11
|5
|1
|5
|14-12
|16
|
9
|Лацио
|11
|4
|3
|4
|13-9
|15
|
10
|Удинезе
|11
|4
|3
|4
|12-17
|15
|
11
|Кремонезе
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|
12
|Торино
|11
|3
|5
|3
|10-16
|14
|
13
|Аталанта
|11
|2
|7
|2
|13-11
|13
|
14
|Кальяри
|11
|2
|4
|5
|9-14
|10
|
15
|Лечче
|11
|2
|4
|5
|8-14
|10
|
16
|Пиза
|11
|1
|6
|4
|8-14
|9
|
17
|Парма
|11
|1
|5
|5
|7-14
|8
|
18
|Дженоа
|11
|1
|4
|6
|8-16
|7
|
19
|Верона
|11
|0
|6
|5
|6-16
|6
|
20
|Фиорентина
|11
|0
|5
|6
|9-18
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|22.11
|17:00
|Кальяри – Дженоа
|- : -
|22.11
|17:00
|Удинезе – Болонья
|- : -
|22.11
|20:00
|Фиорентина – Ювентус
|- : -
|22.11
|22:45
|Наполи – Аталанта
|- : -
|23.11
|14:30
|Верона – Парма
|- : -
|23.11
|17:00
|Кремонезе – Рома
|- : -
|23.11
|20:00
|Лацио – Лечче
|- : -
|23.11
|22:45
|Интер – Милан
|- : -
|24.11
|20:30
|Торино – Комо
|- : -
|24.11
|22:45
|Сассуоло – Пиза
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|5
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|5
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Эмиль Хольм
Болонья
|4
|
|
Яри Вандепутте
Кремонезе
|4
|
|
Федерико Димарко
Интер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|9
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|6
|1
|1
Новости