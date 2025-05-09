Футбол
9 мая, 15:36

Итальянский священник Пагано заявил, что папа римский Лев XIV болеет за «Рому»

Лев XIV.
Фото Global Look Press

Католический священник Джузеппе Пагано рассказал, за какую команду болеет новый папа римский Лев XIV.

«Он любит спорт, в футболе он болеет за «Рому». После матча «Рома» — «Фиорентина» он сказал мне в шутку, что победа «Ромы» — это первое чудо папы Франциска после его смерти», — приводит слова Пагано агентство ANSA.

4 мая «Рома» обыграла «Фиорентину» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

8 мая Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви избран 69-летний американский кардинал Роберт Превост.

88-летний папа Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта.

Новый папа римский Лев XIV.Новый папа римский — поклонник тенниса. О его избрании объявили на Italian Open
ФК Рома
