Итальянский священник Пагано заявил, что папа римский Лев XIV болеет за «Рому»

Католический священник Джузеппе Пагано рассказал, за какую команду болеет новый папа римский Лев XIV.

«Он любит спорт, в футболе он болеет за «Рому». После матча «Рома» — «Фиорентина» он сказал мне в шутку, что победа «Ромы» — это первое чудо папы Франциска после его смерти», — приводит слова Пагано агентство ANSA.

4 мая «Рома» обыграла «Фиорентину» (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Италии.

8 мая Ватикан объявил, что новым главой Римско-католической церкви избран 69-летний американский кардинал Роберт Превост.

88-летний папа Франциск скончался 21 апреля в своей резиденции в Ватикане, в Каса-Санта-Марта.