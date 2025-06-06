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Итальянский арбитр Каджари дисквалифицирован на 2 года за пожелание рака игроку

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный арбитр матча серии D между «Миланом» и «Про Сесто», который состоялся 24 ноября 2024 года, Габриэле Каджари дисквалифицирован на 2 года, сообщает Gazzetta dello Sport.

Полузащитник «Про Сесто» Алессандро Сала попросил у тренера замену, после чего объяснил это оскорбительными словами со стороны рефери. По словам игрока, арбитр пожелал игроку рака во время спора.

«Я думаю, что жизнь дает вам эмоции и важные моменты, но она также подвергает вас испытанию. Я просто хотел показать улыбку перед лицом болезни сильной и решительной женщины, женщины, которая всегда шла на жертвы, несмотря ни на что, чтобы всегда видеть улыбку своих детей на своем лице. В последнем матче, в котором я играл, произошло нечто плохое, и я думаю, что прежде чем желать чего-то, вы должны подумать и понять серьезность того, что вы говорите, особенно если вы представляете тех, кто всегда должен сохранять уважение на поле и обеспечивать соблюдение правил», — написал Сала в соцсети после матча, опубликовав фотографию своей матери, которая умерла от рака.

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