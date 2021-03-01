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Итальянским арбитрам разрешили выступать на телевидении и объяснять свои решения

02:35
Кадр из эфира телеканала RAI 2. Кадр из эфира телеканала RAI 2.
Кадр из эфира телеканала RAI 2.
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В воскресенье итальянский судья Даниэле Орсато с разрешения президента Ассоциации итальянских арбитров Альфредо Тренталандже выступил в телепередаче на канале RAI 2. Он получил добро на ответы на любые вопросы, в том числе те, что касались допущенных им ошибок.

«Мы постараемся воспользоваться отличной возможностью объяснить наши решения», — заявил Орсато.

Он признался, что ошибся в 2018-м, не удалив Миралема Пьянича в игре «Юве» с «Интером», а также рассказал, что от него хотел Криштиану Роналду во время февральского матча туринцев с «Ромой», когда португалец пытался что-то рассмотреть на часах судьи. По словам судьи, Криштиану интересовался, как работает система, с помощью которой определяется, пересек мяч линию ворот или нет. (Александр Бобров)

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