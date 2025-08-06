Итальянские судьи станут объявлять свои решения по стадиону

Как сообщил руководитель судей серий А и Б Джанлука Рокки, в новом сезоне итальянские арбитры после ВАР-вмешательства станут объявлять свои решения по стадиону.

«Мы тщательно готовились. Хотим, чтобы слова рефери были понятны болельщикам. Для объявлений нет ограничений по времени — у каждого свой стиль, язык и реакция. Но нам еще предстоит сделать едиными фразы и выражения — стандартизировать их», — цитируют Рокки итальянские СМИ.

Напомним, что в первое время, когда в футболе только начали вводить подобные объявления, судьи не объясняли свои решения. Со временем требования смягчились: иногда арбитры не только объявляют о факте изменения решения, но и дают краткие пояснения. Так уже стало происходить и в чемпионате России.