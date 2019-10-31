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Итальянские парламентарии выразили протест министру спорта из-за судейства матча «Наполи» — «Аталанта»

19:51
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12 депутатов итальянского парламента, которые болеют за «Наполи», недовольны судейством в матче команды против «Аталанты» (2:2) в 10-м туре чемпионата Италии. Они направили запрос министру спорта страны Винченцо Спадафоре.

— Какие инициативы предпримет правительство, чтобы обеспечить честность и беспристрастность Серии А для миллионов футбольных фанатов?, — говорится в тексте запроса. Также парламентарии считают, что арбитр не назначил пенальти и отказался использовать ВАР, потому что «Наполи» не заплатил деньги за это, и клуб стал жертвой мошенничества, потеряв два очка.

На данный момент «Наполи» занимает шестое место в серии А, имея в активе 18 очков в 10 матчах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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