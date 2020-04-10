Итальянские клубы не смогут проводить тренировки в апреле

Глава Итальянского олимпийского комитета Джованни Малаго рассказал о запрете тренировок футбольных клубов.

- Я нахожусь в постоянном контакте с министром спорта Италии Винченцо Спадафорой, — приводит слова Малаго RadioRadio. — Запрет на тренировки продлится по крайней мере до 27 апреля или 1 мая. Окончание сезона в случае отмены чемпионата зависит не от меня: решение принимает федеральный совет.

У меня есть свои собственные идеи, но я оставлю их при себе. Иначе я бы нанес ущерб, ведь не в моих полномочиях принимать решения.

По последним данным, число зараженных в мире достигло 1 632 842 человек, 97 590 умерло, вылечились 366 587 человека. Наибольшее количество зараженных — в США (475 237), Испании (157 022) и Италии (143 626). По данным Роспотребнадзора, в России — 11 917 случаев заражения, 94 человека умерли, выздоровело — 795.?