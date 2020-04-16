Итальянские клубы могут вернуться к тренировкам 4 мая

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, когда команды серии А смогут вернуться к тренировкам.

— Следующие несколько недель будут иметь основополагающее значение для понимания изменении ситуации в сфере здравоохранения и того, как и когда мы сможем вернуться к занятиям спортом на всех уровнях, — приводит слова Спадафоры Football Italia. — Мы надеемся как можно скорее подтвердить дату возвращения тренировок 4 мая. Я надеюсь, что мы можем придерживаться этой даты, даже если это только для занятий без зрителей.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 053 279 человек. Зафиксирован 132 951 летальный исход от инфекции, вылечились 508 387 человек. Первое место по числу зараженных занимают США — 623 694 человека. Далее идут — Испания (177 633), Италия (165 155), Франция (147 863) и Германия (133 209).