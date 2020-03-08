Итальянские футболисты могут объявить забастовку из-за коронавируса

Ассоциация футболистов Италии может сегодня объявить забастовку, сообщает La Gazzetta dello Sport. Причина — опасность заболевания коронавирусом и недостаточные меры по обеспечению безопасности.

Из-за риска распространения вируса в Италии был перенесен ряд матчей, а некоторые прошли при пустых трибунах. Однако, по мнению профсоюза футболистов, этого недостаточно.

Накануне глава Ассоциации футболистов Италии Дамиано Томаззи призвал приостановить проведение всех футбольных турниров в стране.