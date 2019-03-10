Итальянская полиция задержала пьяного вора, который представился Андреем Шевченко

Полиция Боскореале (Италия) задержала 40-летнего гражданина Польши, сообщает IL Mattino. Он подозревается в краже солнечных батарей. Задержанный заявил, что он Андрей Шевченко.

Сообщается, что полиция нашла предполагаемого преступника в заброшенном доме. Поляк прятался там, пытаясь избежать ареста. Во время задержания, когда полицейские попросили его представиться, он заявил, что он Андрей Шевченко - главный тренер сборной Украины, бывший форвард киевского "Динамо", "Милана" и "Челси". Издание указывает, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения.

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