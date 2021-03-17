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Итальянская футбольная ассоциация рассмотрит дело Тео Эрнандеса об оскорблении судьи

16:55
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Итальянская футбольная ассоциация открыла дисциплинарное дело в отношении защитника «Милана» Тео Эрнандеса. После матча чемпионата Италии против «Наполи» (0:1) Эрнандес в сториз Instagram опубликовал фото арбитра Фабрицио Паскуа и добавил эмодзи «рвота» и «фэйспалм».

В нынешнем сезоне Эрнандес провел 34 матча и забил 5 мячей во всех турнирах.

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