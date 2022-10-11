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11 октября, 05:29

Итальяно о разгроме «Фиорентины»: «Лацио» показал, что он сильнее нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Италии против «Лацио» (0:4).

«Мы снова начали матч хорошо. Мне не понравились только последние десять минут. Мы создали много моментов, в первые десять минут мы могли забить три гола. «Лацио» показал, что он сильнее нас. Мы сделали то, что должны были сделать, но результат противоречив. Мы принимаем свист и разочарование наших фанатов, в прошлом году мы вызвали у них огромный энтузиазм, но теперь освистывание оставляет меня с огромной горечью», – приводит слова Итальяно Sky Sport Italia.

«Лацио» набрал 20 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице серии А. У «Фиорентины» 9 очков и 13-я строчка.

ФК Лацио
ФК Фиорентина
Винченцо Итальяно
серия А
0
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 Наполи 9 7 2 0 22-7 23
2
 Аталанта 9 6 3 0 14-5 21
3
 Милан 9 6 2 1 18-9 20
4
 Лацио 9 6 2 1 21-5 20
5
 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
6
 Рома 9 6 1 2 12-9 19
7
 Интер 9 5 0 4 16-14 15
8
 Ювентус 9 3 4 2 12-7 13
9
 Сассуоло 9 3 3 3 11-10 12
10
 Торино 9 3 2 4 8-11 11
11
 Салернитана 9 2 4 3 12-14 10
12
 Монца 9 3 1 5 9-14 10
13
 Фиорентина 9 2 3 4 7-11 9
14
 Специя 9 2 2 5 7-17 8
15
 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
16
 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
18
 Верона 9 1 2 6 8-17 5
19
 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
20
 Сампдория 9 0 3 6 5-17 3
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15.10 16:00
Эмполи – Монца
 - : -
15.10 19:00
Торино – Ювентус
 - : -
15.10 21:45
Аталанта – Сассуоло
 - : -
16.10 13:30
Интер – Салернитана
 - : -
16.10 16:00
Лацио – Удинезе
 - : -
16.10 16:00
Специя – Кремонезе
 - : -
16.10 19:00
Наполи – Болонья
 - : -
16.10 21:45
Верона – Милан
 - : -
17.10 19:30
Сампдория – Рома
 - : -
17.10 21:45
Лечче – Фиорентина
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