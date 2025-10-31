Спаллетти — о назначении в «Ювентус»: «Убежден, что у этой команды есть потенциал»
Итальянец Лучано Спаллетти прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ювентуса».
66-летний специалист подписал контракт с туринцами до лета 2026 года. На этом посту он сменил Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025-го.
«Сейчас я испытываю потрясающие ощущения. Мы все знаем историю этого славного клуба и то, как он устроен, но когда оказываешься внутри, по-настоящему осознаешь его величие. Я с абсолютным уважением отношусь к нынешнему положению «Ювентуса» в турнирной таблице и хотел бы выразить самые теплые пожелания Игорю Тудору. Мне посчастливилось познакомиться с ним, и я знаю, как он работает», — приводит слова Спаллетти пресс-служба туринского клуба.
Специалист уверен, что получил в распоряжение хорошо обученную команду.
«Убежден, что у этой команды есть потенциал, и мы сможем продуктивно поработать. Теперь нам придется засучить рукава, ведь наши соперники отлично играют. Это очень захватывающий вызов для меня. Атакующий футбол — важное качество, но главное — это быть командой, иметь коллектив, который понимает, что нужно делать на поле», — добавил он.
Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».
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9
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10
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11
|Сассуоло
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12
|Торино
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13
|Парма
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14
|Кальяри
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15
|Фиорентина
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16
|Дженоа
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17
|Лечче
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18
|Венеция
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19
|Фрозиноне
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20
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
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|Удинезе – Комо
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|21:45
|Дженоа – Наполи
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|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
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|Фрозиноне – Ювентус
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|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
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|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
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|Торино – Милан
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|Болонья – Лацио
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|Рома – Фиорентина
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