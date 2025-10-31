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Спаллетти — о назначении в «Ювентус»: «Убежден, что у этой команды есть потенциал»

Алина Савинова

Итальянец Лучано Спаллетти прокомментировал свое назначение на пост главного тренера «Ювентуса».

66-летний специалист подписал контракт с туринцами до лета 2026 года. На этом посту он сменил Игора Тудора, который работал в клубе с марта 2025-го.

«Сейчас я испытываю потрясающие ощущения. Мы все знаем историю этого славного клуба и то, как он устроен, но когда оказываешься внутри, по-настоящему осознаешь его величие. Я с абсолютным уважением отношусь к нынешнему положению «Ювентуса» в турнирной таблице и хотел бы выразить самые теплые пожелания Игорю Тудору. Мне посчастливилось познакомиться с ним, и я знаю, как он работает», — приводит слова Спаллетти пресс-служба туринского клуба.

&laquo;Ювентус&raquo; объявил о&nbsp;назначении Лучано Спаллетти на&nbsp;пост главного тренера.Официально: Спаллетти в «Ювентусе». Это девятый итальянский клуб в карьере экс-тренера «Зенита»

Специалист уверен, что получил в распоряжение хорошо обученную команду.

«Убежден, что у этой команды есть потенциал, и мы сможем продуктивно поработать. Теперь нам придется засучить рукава, ведь наши соперники отлично играют. Это очень захватывающий вызов для меня. Атакующий футбол — важное качество, но главное — это быть командой, иметь коллектив, который понимает, что нужно делать на поле», — добавил он.

Последним местом работы Спаллетти была сборная Италии, которую он возглавлял в 2023-2025 годах. Также специалист тренировал «Наполи», «Интер», «Рому», «Зенит», «Удинезе», «Сампдорию», «Эмполи», «Венецию» и «Анкону».

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ФК Ювентус
Лучано Спаллетти
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Источник: «Дженоа» может уволить Виейру и спортдиректора Оттолини

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