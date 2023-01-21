Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 10:02

Источник: Зидан отказался от работы в пяти сборных. Он хочет возглавить «Ювентус»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press

Французский специалист Зинедин Зидан хочет возглавить «Ювентус», ради этой должности он отказал сборным Португалии, Бразилии, США, Катара и ОАЭ, сообщает L'Equipe.

По информации источника, французский специалист настроен только на работу в «Ювентусе». Сообщалось, что итальянский клуб рассматривает Зидана в качестве замены Массимилиано Аллегри.

Зидан выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 годы. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, становился победителем Межконтинентального кубка и Кубка Интертото.

Предыдущее место работы француза в качестве тренера — «Реал». Он возглавлял мадридскую команду с 2016 по 2018 и 2019 по 2021 год. Вместе с «сливочными» Зидан выиграл три Лиги чемпионов подряд (2016, 2017, 2018).

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила тяжелое ранение в Соледаре
Боррель вспомнил о победах России и призвал продолжать вооружать Украину
Разведка ФРГ сообщила о крупных потерях Украины под Артемовском
Путин освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Павлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интер» предложил Смоллингу контракт до 2025 года
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 18 15 2 1 44-14 47
2
 Милан 18 11 5 2 35-20 38
3
 Интер 18 12 1 5 38-24 37
4
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
5
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
6
 Рома 18 10 4 4 23-16 34
7
 Удинезе 18 6 7 5 26-21 25
8
 Торино 18 6 5 7 18-20 23
9
 Фиорентина 18 6 5 7 21-24 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
11
 Болонья 18 6 4 8 23-29 22
12
 Эмполи 18 5 7 6 16-22 22
13
 Монца 18 6 3 9 22-27 21
14
 Лечче 18 4 8 6 18-20 20
15
 Специя 18 4 6 8 17-28 18
16
 Салернитана 18 4 6 8 23-35 18
17
 Сассуоло 18 4 4 10 17-28 16
18
 Верона 18 2 3 13 15-31 9
19
 Сампдория 18 2 3 13 8-31 9
20
 Кремонезе 18 0 7 11 13-32 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.01 17:00
Верона – Лечче
 - : -
21.01 20:00
Салернитана – Наполи
 - : -
21.01 22:45
Фиорентина – Торино
 - : -
22.01 14:30
Сампдория – Удинезе
 - : -
22.01 17:00
Монца – Сассуоло
 - : -
22.01 20:00
Специя – Рома
 - : -
22.01 22:45
Ювентус – Аталанта
 - : -
23.01 20:30
Болонья – Кремонезе
 - : -
23.01 22:45
Интер – Эмполи
 - : -
24.01 22:45
Лацио – Милан
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 12
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 9
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 9
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 7
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 8 1 2
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 16 1 1
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости