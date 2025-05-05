Футбол
5 мая, 16:29

Источник: Жоау Феликс может продолжить карьеру во «Фламенго»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Милана» Жоау Феликс может перейти во «Фламенго», сообщает журналист Вене Касагранде.

По информациии источника, бразильский клуб уже ведет переговоры о трансфере и рассматривает вариант аренды форварда с правом выкупа. Отмечается. что руковдство «Фламенго» видит в Феликсе идеально подходящее усиление состава.

Ранее сообщалось, что в покупке Феликса также заинтересована «Бенфика», за которую он выступал с 2015 по 2019 год.

Права на 25-летнего португальца принадлежат «Челси». В этом сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.

  • Rutozid

    Всё ниже и ниже. Неудачно он начал с АМ, нужно было в играющую команду. Ну и с самодисциплиной, скорее всего, проблемы. Считает, что таланта хватит на всё.

    05.05.2025

  • shpasic

    хотел сначала спросить, а почему не в Зенит, а потом вспомнил, что он не бразилец.

    05.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Даааа, агенты на нем поднялись очень хорошо!

    05.05.2025

  • hottie

    Ну все равно неплохо на этого португальского Кокорина топ-клубы велись.

    05.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    А сколько парню пели песен!! И сколько таких португальцев было. Любой молодой игрок и сразу Месси, Роналду, Рональдиньо...

    05.05.2025

  • zg

    Боюсь Фламенго и Бенфика вместе взятые его финансовых хотелок не потянут...Ну если он,конечно,их жирно не поумееньшит!))))

    05.05.2025

