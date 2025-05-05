Источник: Жоау Феликс может продолжить карьеру во «Фламенго»

Нападающий «Милана» Жоау Феликс может перейти во «Фламенго», сообщает журналист Вене Касагранде.

По информациии источника, бразильский клуб уже ведет переговоры о трансфере и рассматривает вариант аренды форварда с правом выкупа. Отмечается. что руковдство «Фламенго» видит в Феликсе идеально подходящее усиление состава.

Ранее сообщалось, что в покупке Феликса также заинтересована «Бенфика», за которую он выступал с 2015 по 2019 год.

Права на 25-летнего португальца принадлежат «Челси». В этом сезоне на его счету 36 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи.