Источник: Жиру договорился о контракте с «Интером»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Интер» ближайшим летом. Как сообщает Gazzetta dello Sport, 33-летний француз ведет переговоры с миланским клубом и уже согласовал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Жиру хотел покинуть «Челси» еще раньше, поскольку имел мало игровой практики в лондонском клубе. Однако «Челси» не отпустил его, не найдя замену. Но ближайшим летом Жиру может покинуть английскую команду бесплатно, поскольку его контракт закончится.