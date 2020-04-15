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Источник: Жиру договорился о контракте с «Интером»

23:16
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Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Интер» ближайшим летом. Как сообщает Gazzetta dello Sport, 33-летний француз ведет переговоры с миланским клубом и уже согласовал двухлетний контракт с возможностью продления еще на сезон.

Жиру хотел покинуть «Челси» еще раньше, поскольку имел мало игровой практики в лондонском клубе. Однако «Челси» не отпустил его, не найдя замену. Но ближайшим летом Жиру может покинуть английскую команду бесплатно, поскольку его контракт закончится.

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