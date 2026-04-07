Источник: защитник «Ромы» Манчини выбыл на 2-3 недели
Защитник «Ромы» Джанлука Манчини может пропустить из-за травмы 2-3 недели, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, 29-летний итальянец получил разрыв правой приводящей мышцы. Характер травмы подтвердило обследование, которое прошел футболист после возвращения в Рим из Милана. В матче с «Интером» (2:5) Манчини вынужденно заменили на 46-й минуте.
В сезоне-2025/26 защитник в 39 матчах забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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3
|Рома
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
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5
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|0
|0
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|0-0
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|0
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9
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11
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|0
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|0-0
|0
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12
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|0
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|0-0
|0
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13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Дженоа
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Фрозиноне
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|0
|0-0
|0
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20
|Монца
|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
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