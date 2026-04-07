Источник: защитник «Ромы» Манчини выбыл на 2-3 недели

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини может пропустить из-за травмы 2-3 недели, сообщил инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, 29-летний итальянец получил разрыв правой приводящей мышцы. Характер травмы подтвердило обследование, которое прошел футболист после возвращения в Рим из Милана. В матче с «Интером» (2:5) Манчини вынужденно заменили на 46-й минуте.

В сезоне-2025/26 защитник в 39 матчах забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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