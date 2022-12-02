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Сегодня, 17:43

Источник: «Ювентус» заплатил игрокам 60 миллионов евро в обход финансовой отчетности

Иван Шитик
Корреспондент
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Правоохранительные органы Италии продолжают изучать дело «Ювентуса». Клуб из Турина обвиняется в финансовых махинациях на крупную сумму.

По данным источника, 17 игроков туринского клуба получили дополнительные финансовые выплаты, которые не были учтены в финансовой отечности клуба. Сумма данных выплат оценивается в 60 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Fatto Quotidiano.

Ранее появилась информация о том, что туринский клуб нарушал правила финансового фейр-плей, клуб обвинили в ведении учета трансферов выше реальной стоимости, а также занижении расходов на сотрудников и сокрытии истинной зарплатной ведомости футболистов.

28 ноября «Ювентус» объявил о том, что совет директоров клуба, включая президента Андреа Аньелли и вице-президента Павла Недведа подал в отставку.

ФК Ювентус
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