Источник: «Ювентус» может предложить контракт Доннарумме

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов «Ювентуса». Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи готов предложить контракт 20-летнему итальянцу, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее появлялась информация, что Доннарумма требует у «Милана» увеличение зарплаты по новому контракту. Нынешний договор голкипера рассчитан до 2021 года. По нему он зарабатывает 6 миллионов евро за сезон.

Доннарумма прошел академию «Милана» и дебютировал за основную команду в 2015 году. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей.

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