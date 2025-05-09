Источник: «Ювентус» готов заплатить «Наполи» 85 миллионов евро за переход Осимхена

«Ювентус» готов сделать предложение «Наполи» в размере 85 миллионов евро с учетом бонусов, чтобы заполучить форварда Виктора Осимхена, сообщает Corriere dello Sport.

Как отмечает источник, в контракте 26-летнего футболиста есть пункт об отступных в размере 75 миллионов евро, однако он не распространяется на клубы из Италии.

Ранее сообщалось, что Осимхен является главной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно. Также интерес к игроку проявляет «Аль-Хиляль», который ведет переговоры о переходе нападающего.

Осимхен с 2024 года выступает за «Галатасарай» на правах аренды. Его соглашение с «Наполи» рассчитано до лета 2026-го.