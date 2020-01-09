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Источник: «Ювентус» готов продать Ругани за 25-30 миллионов евро

14:22
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«Ювентус» готов продать защитника Даниеле Ругани, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По его сведениям, туринцы хотят расстаться с 25-летним итальянцем за 25-30 млн евро. При этом они не хотят отдавать игрока в аренду. Представители Ругани общались с английскими клубами, но конкретного предложения пока нет.

Ранее в СМИ сообщали об интересе к Ругани со стороны «Зенита».

В текущем сезоне защитник провел один матч в серии А, а также две встречи в Лиге чемпионов.

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