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Источник: турнир в серии С не будет доигран из-за коронавируса

19:42
Серия С не будет доиграна.
Серия С не будет доиграна.
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Турнир в серии С, третьем по рангу дивизионе Италии, не будет доигран в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Football Italia. Такое решение связано с пандемией коронавируса.

Сообщается, что путевку в серию В получат лидеры своих групп — «Монца», «Виченца» и «Реджина». Обладатель четвертой путевки определится либо через плей-офф, либо путем жеребьевки. Также указано, что никто не вылетит в серию С2.

По данным СМИ такое решение лига приняла сегодня. Его еще должна одобрить Федерация футбола Италии на заседании 4 мая.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 276 474 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 156 119 человек, выздоровело — 582 599.

По данным Роспотребнадзора на день 18 апреля в России всего зарегистрировано 36 793 случая заражения коронавируса во всех 85 регионах страны. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

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