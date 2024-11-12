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Источник: тен Хаг входит в число кандидатов на пост главного тренера «Ромы»

Руслан Минаев
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Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг входит в число кандидатов на пост в «Рому», сообщает Il Messaggero.

По данным источника, руководство римлян также рассматривает возможность приглашения экс-тренера «Челси» и «Брайтона» Грэма Поттера.

Тен Хаг был уволен из «МЮ» в конце октября, голландец возглавлял клуб с апреля 2022 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Англии (2023/24) и Кубок лиги (2022/23). Последним клубом Поттера был «Челси», который британец тренировал с сентября 2022 по апрель 2023 года.

10 ноября «Рома» уволила Ивана Юрича с поста главного тренера.

ФК Рома
Грэм Поттер
Эрик тен Хаг
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