Источник: Сумма отступных за Де Лигта в "Ювентусе" составит 150 миллионов евро

Стали известны детали контракта Маттейса де Лигта, который в ближайшее время должен перейти из "Аякса" в "Ювентус". Соглашение будет рассчитано на пять лет, в первые два года сумму отступных назначит сам клуб, а на третий она составит 150 миллионов евро, сообщает Sky Spott Italia.

В прошедшем сезоне де Лигт провел 55 матчей во всех турнирах за "Аякс", забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Защитник помог своей команде выиграть чемпионат Голландии, Кубок страны и дойти до полуфинала Лиги чемпионов.

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