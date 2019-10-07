Источник: Спаллетти не может договориться о расторжении контракта с «Интером»

Как сообщал «СЭ», бывший главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти готов возглавить «Милан». Стороны договорились о контракте на три года.

Теперь «россонери» нужно договориться «Интером». У Спаллетти до сих пор есть действующий контракт с «нерадзурри», рассчитанный до лета 2021 года, сообщает ANSA.

Однако стороны не могут прийти к соглашению. По соглашению, итальянец получает около 5 миллионов евро в год. «Интер» готов выплатить нейустойку за полгода. Спаллетти настаивает на полной компенсации.

Так как переговоры затягиваются, «Милан» вернулся к кандидатуре бывшего тренера «Фиорентины» Стефано Пиоли.