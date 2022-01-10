Источник сообщил, что «Дженоа» может отправить Шевченко в отставку в ближайшие часы

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть уволен, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

Andriy #Shevchenko could be sacked by #Genoa in the next hours. Rossobl?'s management are evalutating his position after the defeat against Spezia. It will be a long night of reflections... #transfers https://t.co/rJUJD9nd7k — Nicol? Schira (@NicoSchira) January 9, 2022

По данным источника, специалиста могут отправить в отставку уже в ближайшие часы. Руководство клуба рассмотрит целесообразность его пребывания на должности уже этой ночью. Информацию об этом подтверждает и сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После домашнего поражения от «Специи» (0:1) генуэзский клуб остается в зоне вылета. Команда имеет в активе 12 очков и занимает 19-е место. При 45-летнем Шевченко «Дженоа» ни разу не выиграл в чемпионате Италии — три ничьи и шесть поражений. Единственная победа состоялась в Кубке Италии над «Салернитаной» (1:0).