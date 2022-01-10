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Источник сообщил, что «Дженоа» может отправить Шевченко в отставку в ближайшие часы

02:06
Андрей Шевченко. Фото gianlucadimarzio.com
Андрей Шевченко. Фото gianlucadimarzio.com
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко может быть уволен, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Николо Скира.

По данным источника, специалиста могут отправить в отставку уже в ближайшие часы. Руководство клуба рассмотрит целесообразность его пребывания на должности уже этой ночью. Информацию об этом подтверждает и сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После домашнего поражения от «Специи» (0:1) генуэзский клуб остается в зоне вылета. Команда имеет в активе 12 очков и занимает 19-е место. При 45-летнем Шевченко «Дженоа» ни разу не выиграл в чемпионате Италии — три ничьи и шесть поражений. Единственная победа состоялась в Кубке Италии над «Салернитаной» (1:0).

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Евгений Петров все материалы автора

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