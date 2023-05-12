Источник: Смоллинг продлил контракт с «Ромой»

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг продлил контракт с итальянским клубом, сообщает Football Italia.

Поданным источника, 33-летний игрок заключил соглашение на 2 года, то есть до 30 июня 2025 года.

«Рома» выкупила Смоллинга у «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. До этого он выступал за команду на правах аренды. В текущем сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал голевую передачу.