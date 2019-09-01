Источник: Шкртел расторг контракт с «Аталантой»

Защитник «Аталанты» Мартин Шкртел расторг контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что причиной стали проблемы словака со здоровьем. Он перешел как свободный агент, но на поле так и не выходил. «Аталанта» уже ищет ему замену.

34-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Фенербахче». В 40 матчах он забил один мяч. Также он ранее выступал за «Зенит» и «Ливерпуль».

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