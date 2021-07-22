Источник: «Сассуоло» активировал опцию продления контракта Бога
16:50
«Сассуоло» продлил контракт с нападающим Жереми Бога, сообщает 22 июля в своем Twitter журналист Николо Скира. Клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, которая продлит его действие до 2023 года.
В минувшем сезоне Бога провел 27 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.
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