Источник: «Сассуоло» активировал опцию продления контракта Бога

«Сассуоло» продлил контракт с нападающим Жереми Бога, сообщает 22 июля в своем Twitter журналист Николо Скира. Клуб активировал соответствующую опцию в соглашении, которая продлит его действие до 2023 года.

#Sassuolo have used the unilateral option to extend Jeremie #Boga's contract until 2023. #transfers — Nicol? Schira (@NicoSchira) July 22, 2021

В минувшем сезоне Бога провел 27 матчей в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.